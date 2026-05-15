«Академия бизнеса Марины Седых» 19 мая проводит «Встречи у камина» для собственников бизнеса и топ-менеджеров

19 мая «Академия бизнеса Марины Седых» проводит второе мероприятие из серии «Встречи у камина». Собственники бизнеса и топ-менеджеры в тесном кругу обсудят, как адаптироваться к постоянным изменениям - в экономике, в поведении потребителей, на рынке труда как сохранить и повысить свою мотивацию и мотивацию команды, как находить новые возможности и разглядеть горизонты роста бизнеса в условиях перманентной турбулентности, какую роль в этом играет «мягкая сила» и корпоративная культура.

Спикерами первой «Встречи у камина» стали Марина Седых и GR-директор АО «Фармасинтез» Евгений Орачевский.

Спикерами второй станут известные предприниматели региона Вячеслав Заяц, инвестор, генеральный директор ООО «Сибирское товарищество», и Александр Новолодский, учредитель, генеральный директор группы компаний «МедСтандарт», которые расскажут о своих взглядах на управление бизнесом.

Как подчёркивают организаторы, формат "Встречи у камина" – это уникальная площадка для искреннего диалога лидеров бизнеса друг с другом и с аудиторией. Это прекрасная возможность узнать о практическом опыте экспертов, работающих в реальном секторе экономики, из первых рук.

Инициатор «Встреч у камина» - Марина Седых, основатель и бессменный генеральный директор ООО «Иркутская нефтяная компания» с 2000 по 2021 год. Под её руководством компания прошла путь от локального оператора до крупного холдинга, ведущего геологическое изучение, разведку и добычу на 70 лицензионных участках в Восточной Сибири. С 2021 года в качестве генерального директора АО «ИНК-Капитал» занималась созданием и реализацией стратегии устойчивого развития группы компаний. В 2025 году создала и возглавила «Академию бизнеса МС».

Вячеслав Заяц - основатель одной из первых и крупнейших в Иркутской области региональной сети розничных магазинов «Слата», под чьим руководством бизнес вырос из небольшого супермаркета до группы компаний объединявшей более 360 магазинов (супермаркеты «Слата» и дискаунтеры «ХлебСоль») в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Сегодня он возглавляет компанию «Сибирское товарищество».

Александр Новолодский, врач-офтальмолог, к. м. н., десять лет назад открыл клинику “МедСтандарт”. Сейчас это целый холдинг, куда входят многопрофильная глазная клиника, кожная клиника, оптика, компания «МС Трейд», которая занимается поставкой медоборудования, также корпоративный университет и управляющая компания. В компании внедрена система менеджмента качества на основе международного стандарта ISO 9001:2015.



Где: Иркутск, ул. Николая Гаврилова, отель «Родина», конференц-зал

Когда: 19 мая 2026 г.

Во сколько: сбор гостей в 18.30

Подробности и билеты: https://academiamc.ru/events/razgovor-u-kamina

Всего 20 мест!

18+

