ВЦИОМ: 45% молодых сотрудников назвали низкую зарплату главной проблемой на работе

Низкая заработная плата и эмоциональное истощение стали основными источниками напряжения для молодых сотрудников в России. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на доклад аналитического центра ВЦИОМ и Росмолодежи, на низкую зарплату жалуются 45% таких специалистов, а на эмоциональное выгорание – 44%. Почти каждый третий молодой работник отмечает бюрократию и отсутствие премий.

В возрасте 18–24 лет жалобы сотрудников часто связаны с размером зарплаты, премиями и рутинными задачами. Они заинтересованы в разумной рабочей нагрузке, опасаются переработок и заботятся о балансе работы и личной жизни, говорится в докладе. Молодежь в возрасте 25–29 лет чувствительна к безопасным и комфортным условиям труда, быстрому карьерному росту. В возрасте 30–35 лет у сотрудников растет значимость мер социальной поддержки, отмечено там же.

Молодежь готова поступиться зарплатой, ожидая, что в ближайшие годы она сможет сделать быструю карьеру, рассказал председатель общественного совета при Минтруде Константин Абрамов. Когда это не получается, у сотрудников могут наступать дезориентация и эмоциональное выгорание, уточнил он. Молодежь в возрасте 25–29 лет, становясь для работодателя ценными кадрами, более требовательна, поскольку у них к этому возрасту уже был первый опыт работы. Кроме того, она начинает планировать отношения и семью, отмечает Абрамов.

Ранее карьерный консультант Оксана Уварова рассказала, что желаемый возраст сотрудников сузился: от 30 до 40 лет, максимум 45 – для топов. Компании сейчас, по крайней мере на начальном этапе поисков, не хотят работать ни с молодежью, ни с категорией 50+.