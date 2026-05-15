Международный день климата: вклад Эн+ в защиту сибирских экосистем

15 мая – Международный день климата. Изменение климата все заметнее сказывается на сибирских экосистемах: средняя температура растет быстрее, чем в среднем по планете, а пожароопасные сезоны становятся длиннее. В Иркутской области уже установилась пожароопасная обстановка – и это в середине мая.

Один из главных источников парниковых газов в Сибири – лесные пожары. Именно на их раннее обнаружение возгораний направлен проект «Лесохранитель», который Эн+ реализует в регионе.

«Лесохранитель» – система автоматизированного видеомониторинга, которая обнаруживает задымление лесные пожары на ранней стадии, определяет координаты и оповещает службы. В 2025 году в лесах Иркутской области установили 72 камеры, в 2026-м планируется добавить еще 24 – зона охвата составит порядка 18 млн гектаров. Проект реализуется совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства и правительством региона в соответствии с требованиями международных стандартов по парниковым газам.

Работа над снижением углеродного следа – одна из ключевых задач Эн+. Компания разработала дорожную карту по декарбонизации: по сравнению с 2024 годом в 2025-м выбросы парниковых газов сократились на 2,8%. Цель к 2050 году – достичь нулевого баланса выбросов.

Лесные пожары – лишь одно из направлений климатической работы Эн+. Параллельно компания повышает энергоэффективность своих ГЭС и ТЭЦ и развивает сеть зарядных станций для электромобилей. В Иркутской области уже установлено 38 зарядных станций, корпоративный транспорт постепенно переводится на электротягу. В 2025 году энергохолдинг получил высшую оценку в рейтинге климатической устойчивости от агентства компании «КарбонЛаб».​​