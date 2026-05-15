Новости

Центр зрения и Окулария, Иркутск
Новаторы иркутской офтальмологии. Антон Гарбарчук, «Центр зрения», – о команде, инновациях и вере в успех
«Личный бренд – это не про деньги, а про доверие»
Новое зрение – за 8 секунд. Эксперт – о лазерной коррекции по технологии Smile Pro
Все материалы сюжета

МегаФон развернул 5G на ЦИПР в Нижнем Новгороде

МегаФон запустил зону 5G в историческом центре Нижнего Новгорода — на территории Нижегородской ярмарки, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Сеть пятого поколения покрывает всю площадку форума, включая уличную территорию с презентационными стендами, Главный ярмарочный дом и павильоны деловой и выставочной программы.

Местные жители, туристы и участники ЦИПР во время проведения форума могут пользоваться тестовой сетью 5G для работы с цифровыми сервисами и общения, а также для решений, требующих высокой скорости передачи данных и минимальной задержки. Среди них — потоковое видео в высоком разрешении.

«ЦИПР — ключевая площадка для обсуждения будущего цифровой экономики и технологического развития страны. Традиционно крупнейшие российские компании и госструктуры представляют здесь передовые цифровые решения и технологии. Мы считаем логичным, что это событие происходит не только в духе, но и в цифровом контуре будущего – в периметре сети связи пятого поколения. Установленное на площадке форума решение 5G рассчитано на работу в условиях большого числа одновременных подключений и обеспечивает высокоскоростную передачу данных», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

ЦИПР — одно из главных деловых событий по технологиям и цифровизации в России. Конференция каждый год подтверждает статус наиболее авторитетной интерактивной зоны для диалога представителей власти и бизнеса по вопросам цифровой трансформации общества и быстро развивающихся отраслей. В 2026 году конференция проходит уже в 11-й раз. В деловой программе ЦИПР ожидается свыше 1000 спикеров и 140 сессий.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес