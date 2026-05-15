Усть-Кутский газоперерабатывающий завод ИНК стал лауреатом Премии Правительства РФ в области качества

Усть-Кутский газоперерабатывающий завод, входящий в группу «Иркутская нефтяная компания», удостоен звания лауреата Премии Правительства Российской Федерации 2025 года в области качества. Церемония награждения состоялась в Доме Правительства РФ в Москве с участием первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова. Завод стал победителем в категории предприятий с численностью работающих не более 250 человек.

«Тот факт, что Усть-Кутскому газоперерабатывающему заводу присвоена премия Правительства РФ в области качества, значим не только для самого предприятия, но и для всего региона. Эта награда – высокая оценка системы управления, технологической дисциплины и культуры производства на одном из ключевых объектов газовой отрасли Восточной Сибири. А для Иркутской области это в первую очередь подтверждение того, что в регионе работают промышленные гиганты мирового уровня», – прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Денис Мантуров отметил, что в 2025 году исполнилось 30 лет с момента учреждения премии, а на конкурс поступило рекордное число заявок – 509. Всего за время проведения в нем приняли участие более 5,5 тыс. организаций со всей страны. Предприятие осуществляет переработку нестабильного газового конденсата с месторождений ИНК и выпускает стабильный газовый конденсат и широкую фракцию легких углеводородов, которая служит сырьем для Иркутского завода полимеров.