Россия и Китай проведут Международный забег дружбы в рамках Зелёного Марафона

30 мая две тысячи бегунов из России и две тысячи из Китая одновременно выйдут на старт Международного забега дружбы в рамках Зелёного Марафона в Благовещенске и Хэйхэ. Каждый участник получит памятную медаль — символ личной победы.

В Благовещенске можно выбрать дистанцию 4,2 км или северную ходьбу на 1 км. Для подростков от 14 до 17 лет есть забег юниоров на 4,2 км. Дети от 7 до 13 лет пробегут 420 метров. Также организаторы подготовили инклюзивные забеги для взрослых и ребят с особенностями. В Хэйхэ можно пробежать дистанцию 4,2 км или пройти определённую дистанцию северной ходьбой. Маршруты забегов проложены параллельно друг другу на обоих берегах Амура.

В Благовещенске для бегунов и жителей города будут работать анимационные и спортивные зоны, а также активности от партнёров и фудкорт. Хедлайнером музыкальной программы в Благовещенске станет дуэт NEMIGA.

Участие в забеге бесплатное, но каждый желающий может сделать благотворительный взнос на платформе «СберВместе». Все добровольные пожертвования поступят в благотворительный фонд «Вклад в будущее». На эти деньги некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Преподаватели и психологи составят для каждого ребёнка индивидуальный маршрут, помогут раскрыть таланты и найти друзей.

Поддержать фонд могут и те, кто не участвует в забеге. По традиции Сбер удвоит итоговую сумму. В этом году она может стать рекордной. За прошлый год участники перечислили на добрые дела больше 30 миллионов рублей. С учётом удвоения банка на поддержку детей направили свыше 60 миллионов рублей.

«Зелёный Марафон превращается в международный праздник для всех любителей спорта и добрых дел. В этом году мы впервые вместе с единомышленниками из Китая покажем, что спорт и взаимопомощь не знают границ. Благовещенск и Хэйхэ станут беговыми аренами, чтобы каждый почувствовал: между нами нет расстояний и различий, когда речь идёт о здоровом образе жизни, добре и семейном празднике», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник «СберПрайм Зелёный Марафон» пройдёт в 60 городах России от Владивостока до Калининграда 30 мая.

