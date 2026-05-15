Украина передала России четверых военнопленных из Иркутской области

Сегодня 205 российских военнослужащих вернулись из украинского плена. Среди них – четверо бойцов из Иркутской области: городов Усть-Кут, Ангарск, Усть-Илимск и поселка Тыреть, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Обмен прошел по формуле 205 на 205. Это значит, что взамен переданы столько же военнопленных ВСУ. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», – отметил глава региона.

Российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Здесь им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Скоро всех доставят в Россию.