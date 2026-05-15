«Пришло время прощаться»: сеть ресторанов «Мидийное место» покидает Иркутск

Сеть ресторанов «Мидийное место» прекращает работу в Иркутске. Ранее под этой франшизой в столице Приангарья действовало два заведения: в феврале закрылась точка в 130-м квартале, теперь закрывается ресторан на Карла Либкнехта. Соответствующее объявление появилось в соцстетях организации.

«Друзья, пришло время прощаться. Мы объявляем о закрытии нашего "Мидийного места". Эти годы были для нас невероятным путешествием. Мы бесконечно благодарны вам за то, что вы были рядом, делили с нами шумные вечера, праздники и просто уютные обеды. Вы – главная часть нашей истории, и именно благодаря вашей поддержке мы прожили этот путь так ярко», – обратился ресторан к своим посетителям.

Последним рабочим днем станет 16 мая.

Первый ресторан «Мидийное место» в Иркутске открылся летом 2024 года как франшиза сочинской сети. Заведение специализировалось на морской кухне и предлагало фирменные мидии.