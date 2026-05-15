Испорченный вандалами надземный переход у курорта «Ангара» в Иркутске обновят

В Иркутске проведут обновление надземного пешеходного перехода, расположенного на улице Боткина неподалеку от курорта «Ангара»: объект неоднократно портили вандалы. Подробности сообщили в пресс-службе мэрии.

«Старый испорченный и изрисованный сотовый поликарбонат заменят на новый – монолитный. На отдельных участках обновят покрытие из плитки внутри пешеходного тоннеля. Помимо этого, на объекте проведут ремонт основного и аварийного освещения», – сообщили в администрации.

В настоящее время подрядчик, которым выступает муниципальное предприятие «Служба эксплуатации мостов», уже провел демонтаж поврежденного поликарбоната на пролетных строениях сооружения.