Место под новое здание нашли в Иркутске для переполненной гимназии №44

В Иркутске утверждена площадка, где намерены построить новый учебный блок гимназии №44. Объект появится на пересечении улиц Лыткина и Трудовая, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Образовательное учреждение переполнено и нуждается в расширении площадей. Сегодня у нас обучаются 2200 школьников – это в два раза больше предусмотренного норматива. Мы понимаем, что до начала строительства еще пройдет время, но утверждение документов по планировке территории позволяет надеяться на успех всего процесса», – прокомментировала директор гимназии Тамара Гребенникова.

Определение зоны дает возможность сформировать единый земельный участок, после чего приступить к проектированию. Точную вместимость будущего объекта определят проектировщики исходя из площади земли. Ожидается, что это будет здание ориентировочно на 800 мест. Планируется, что в нем будут обучаться учащиеся начальных классов.


