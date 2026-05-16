Финансовые махинации в Иркутске: бизнесмена осудили за отмывание 2 млн рублей

В Иркутске осудили бизнесмена за неправомерный оборот электронных платежных поручений для обналичивания 2,2 млн рублей. Подробности сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в 2022 году руководитель монтажной фирмой организовал вывод денег из легального оборота организации с целью сокрытия от налоговой. Для придания видимости, что действия законны, был заключен фиктивный договор с организацией из Республики Бурятия на поставку запасных частей для буровой установки и изготовлены фальшивые распоряжения о переводе денег.

«На их основании осуществлено неправомерное перечисление средств в сумме свыше 2,2 млн рублей на счета юридического лица, с которым фактически договорные отношения отсутствовали», – пояснили в прокуратуре и добавили, что деньги были переданы предпринимателю и растрачены им на собственные нужды.

Преступника приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом 100 тыс. рублей. В доход государства конфисковано более 2 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
