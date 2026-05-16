Схему взяточничества разоблачили в одном из иркутских вузов

Коррупционную схему разоблачили в одном из вузов Иркутска. Под следствием оказались три преподавательницы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2021-2024 годах женщины за деньги, полученные от трех студентов, устранили им академическую задолженность и подготовили на них проекты приказов о допуске к защите дипломных работ.

Обвиняемые, стремясь создать видимость законности, внесли в итоговые ведомости государственной аттестации фальшивые записи о защите выпускных работ, которая не проводилась. После этого троим студентам выдали дипломы о высшем профессиональном образовании.

Иркутянкам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.