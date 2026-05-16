Дисбаланс спроса: аналитики объяснили, почему доллар упал до 73 рублей

Читайте также:
14 мая 2026
Рубль не прекращает умеренно укрепляться, переписывая многомесячные максимумы к основным валютам. Курс доллара приблизился к 73 рублям, евро — к 85, а юань опустился ниже 10,7 рублей впервые с начала зимы. Аналитики отмечают, что курс рубля и так долгое время является завышенным, что не выгодно для бюджета и экспортеров.
В чем причина дисбаланса?
Ключевой фактор — усиливающийся разрыв между спросом и предложением валюты.
- Высокое предложение: Приток валюты от экспортеров растет благодаря сильному подорожанию нефти в предыдущие месяцы.
- Низкий спрос: Импортеры покупают мало валюты. Причина — жесткие денежно-кредитные условия (высокая ставка ЦБ), которые, по мнению рынка, смягчаются слишком медленно. Это сдерживает активность бизнеса и потребителей.
«Ближайшая поддержка у юаня находится на установленном пять месяцев назад трехлетнем минимуме 10,62 руб. Возможно, она будет проверена на прочность уже на следующей неделе, судя по активности продавцов валюты и слабости покупателей», — отмечают аналитики БКС «Мир инвестиций».
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.