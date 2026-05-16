Дисбаланс спроса: аналитики объяснили, почему доллар упал до 73 рублей

Рубль не прекращает умеренно укрепляться, переписывая многомесячные максимумы к основным валютам. Курс доллара приблизился к 73 рублям, евро — к 85, а юань опустился ниже 10,7 рублей впервые с начала зимы. Аналитики отмечают, что курс рубля и так долгое время является завышенным, что не выгодно для бюджета и экспортеров.

В чем причина дисбаланса?

Ключевой фактор — усиливающийся разрыв между спросом и предложением валюты.

Высокое предложение: Приток валюты от экспортеров растет благодаря сильному подорожанию нефти в предыдущие месяцы. Низкий спрос: Импортеры покупают мало валюты. Причина — жесткие денежно-кредитные условия (высокая ставка ЦБ), которые, по мнению рынка, смягчаются слишком медленно. Это сдерживает активность бизнеса и потребителей.

«Ближайшая поддержка у юаня находится на установленном пять месяцев назад трехлетнем минимуме 10,62 руб. Возможно, она будет проверена на прочность уже на следующей неделе, судя по активности продавцов валюты и слабости покупателей», — отмечают аналитики БКС «Мир инвестиций».