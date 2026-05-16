Футбольный клуб «Иркутск» не смог поехать на выездной матч из-за отсутствия денег

Футбольный клуб «Иркутск» не сможет отправиться на выездной матч с командой «Муром» из Владимирской области из-за финансовых трудностей. Об этом ФК сообщил в своих соцсетях.

«Друзья, вы все знаете, в каком сложном положении находится футбольный клуб "Иркутск". К сожалению, вынуждены сообщить, что по финансовым причинам команда не сможет отправиться на выездной матч с "Муромом", запланированный на 17 мая», – обратился клуб к своим подписчикам.

Там также добавили, что команда не единожды переживала тяжелые времена, потому намеревается преодолеть и этот непростой период.

Вместе с тем домашний матч с «Искрой», запланированный на 24 мая, состоится.