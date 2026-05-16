Четырехкомнатную квартиру с джакузи и камином продают в Иркутске за 30 млн рублей

Дорогостоящая четырехкомнатная квартира появилась в продаже на вторичном рынке недвижимости в Иркутске. Объект, который расположен в микрорайоне Солнечный, имеет площадь 160 квадратных метров, его стоимость оценили в 30 млн рублей, следует из данных популярного сервиса объявлений.

В квартире сделан дизайнерский ремонт в стиле «Неоклассика». Пространство включает гостиную, кухню со столовой, три отдельные спальни, два санузла и прачечную. Особенностями являются панорамные окна, использование натурального камня, паркетной доски при отделке помещений. Установлены камин, джакузи, напольные чугунные радиаторы с орнаментом, колонны в районе дверных проемов.

Мебель и технику от известных брендов планируют оставить новым владельцам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
