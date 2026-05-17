Продуктовая корзина в Приангарье дороже, чем в среднем по Сибири

Аналитики подчитали стоимость минимального набора продуктов в Сибири по итогам марта 2026 года: она составила 7,8 тысячи рублей. Иркутская область вошла в число регионов, где цена выше этого показателя, сообщает СИА со ссылкой на данные Росстата.

Самая дорога в СФО продуктовая корзина в Красноярском крае – 8,9 тысячи рублей, в Хакасии – 8,8 тысячи рублей, Тыве – 8,6 тысячи рублей, Республике Алтай – 8,4 тысячи рублей, Приангарье – 8 тысяч рублей.

Дешевле всего минимальный набор продуктов в Омской области – 6,6 тысячи рублей и Алтайском крае – 7,6 тысячи рублей.