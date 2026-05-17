Иркутская область стала лидером Сибири с самым низким уровнем безработицы

Данные по безработице озвучили аналитики Росстата. СИА, проанализировав их, выяснило, что самый низкий ее уровень на начало текущего года зафиксирован в Иркутской области.

Уровень безработицы в Приангарье составляет 0,4%. Также в топ-3 с самыми низкими значениями Новосибирская и Томская области – 0,6%. Средний показатель по Сибири – 0,7%.

Наихудшая обстановка с безработицей в СФО отмечается в Тыве, где ее уровень равен 2,7%, Республике Алтай – 1,1%, Алтайском крае – 0,9%.

Что касается количества безработных, то больше всего их в Красноярском крае – 9,8 тысячи человек, Алтайском крае – 9,6 тысячи, Кемеровской области – 9 тысяч человек. Всего в Сибири 58,8 тысячи официально зарегистрированных безработных.