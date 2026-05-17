«Маркетинг приводит — Сервис возвращает»: в Иркутске расскажут о золотом правиле бизнеса

26 мая в Иркутске состоится мастер-класс, посвящённый интеграции сервиса и маркетинга для роста бизнеса. Мероприятие пройдёт в рамках пленарной сессии с губернатором Иркутской области и будет полезно предпринимателям, стремящимся повысить лояльность клиентов.

Организаторы подчёркивают, что привлечение клиентов через рекламу (маркетинг) бесполезно без качественного обслуживания (сервиса). Потраченные на рекламу средства не окупаются, если клиент уходит после первого визита из-за плохого сервиса. Удержание старого клиента, по статистике, обходится бизнесу в 5–7 раз дешевле, чем привлечение нового.

«Можно потратить миллионы на рекламу, получить тысячи заявок... и потерять клиента на первом же касании. А можно настроить систему, при которой он возвращается сам и приводит друзей», – отмечают эксперты.

Ключевым спикером выступит Полина Пушкина — тренер по сервису, создатель философии «Фламинго Фактор» и наставник программы «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Как эксперт, она знает, как выстроить систему, при которой маркетинг и сервис не конфликтуют, а усиливают друг друга. На своём опыте Полина доказывает, что высокий уровень обслуживания является ключом к высокой возвращаемости гостей и, как следствие, к росту прибыли.

На встрече спикер расскажет, как настроить работу так, чтобы клиенты возвращались сами и рекомендовали компанию друзьям.

Событие пройдёт 26 мая в 10:00 на площадке Центра «Мой бизнес» (Иркутск, ул. Рабочая, 2а). Мероприятие проводится при поддержке Правительства Иркутской области и Альфа-Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
