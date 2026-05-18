Масштабный Медиафорум в Иркутске: как бизнесу выжить в эпоху «цифровых блокировок»?

22–23 мая в Иркутске пройдёт масштабный Медиафорум, посвящённый продвижению бизнеса в условиях цифровой турбулентности. Мероприятие состоится по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 102/1 (бывший кинотеатр «Звёздный»).

«Быть в социальных сетях, вести блог или работать через блогеров, настраивать таргетинг или выкупать рекламу уже давно стало важнейшим звеном в цепочке продаж своих товаров или услуг... Однако правила игры меняются. Интернет „замедляют“, список заблокированных ресурсов растёт, появляются новые площадки и законы. Но задача налаживать коммуникацию с потребителем никуда не ушла», — подчёркивает Александр Откидач, организатор Медиафорума.

Задача форума — посмотреть, как перестроились те, кто остался эффективен, используя актуальные возможности «онлайна» и «офлайна».

На форуме выступят действующие предприниматели, блогеры и специалисты с опытом работы в Telegram, VK, Одноклассниках и других платформах. Они не продают услуги, а делятся опытом. Эксперты расскажут о текущих возможностях продвижения, типичных ошибках и дадут прогноз на будущее. Блогеры поделятся изменениями в своей работе из-за блокировок.

В программе заявлены спикеры:

Александр Откидач, директор Медиафорума, эксперт по PR: «Передел рынка блогеров, или теперь блогером может стать каждый».

Максим Григорьев, SMM-специалист: «MAX! Возможности и инструменты продвижения национального мессенджера».

Елена Кухта, продюсер событий: «Привычные каналы погибают? Добро пожаловать в событийный маркетинг».

Олеся Васильченко, директор по маркетингу сети АЗС БРК: «Реклама на АЗС: новый охват в эпоху цифровых ограничений».

Кристина Скобина, дизайнер: «Как региональному бренду дотянуться до звёзд?»

и другие

Во время форума пройдут панельные дискуссии на тему «Как дела на новом рынке?», где руководители пресс-служб и блогеры обсудят, как работать с аудиторией в текущих условиях.

Программа форума представлена на сайте.