Дамба разрушилась в Усольском районе на реке Мальта

В Иркутской области выявили дамбу в полуразрушенном состоянии. Представителей местной власти обязали ее восстановить, следует из данных Байкальской природоохранной прокуратуры.

Фото: Байкальская природоохранная прокуратура

По данным надзорного ведомства, в селе Мальта Белореческого муниципального образования Усольского района расположена дамба, которая находится в ненадлежащем техническом состоянии. При ее осмотре выявлены провалы по всей длине гребня плотины, размывы верхового откоса, разрушение бетонных элементов и иные нарушения.

Администрацию городского поселения обязали устранить сооружение и обеспечить надлежащую эксплуатацию. Исполнение этого решения контролирует прокуратура.


