«Латаем дыры» и ждём катастрофу? Почему низкие тарифы на ЖКХ в Иркутске — это ловушка

Иркутская область гордится самыми низкими тарифами на ЖКХ в Сибири, но за этой дешевизной скрывается критический износ сетей. Эксперты называют ситуацию «бомбой замедленного действия». Почему тарифы не помогают региону конкурировать за жителей, на что уходят деньги и почему 60% изношенности теплосетей — это не просто цифра, а приговор без прозрачности?

Иркутская область — лидер Сибири по самым низким тарифам на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). По данным Иркутскстата, в регионе зафиксирована наиболее низкая стоимость:

электроснабжения — 180 рублей за 100 кВт/ч;

отопления — 2000 рублей за Гкал;

холодного водоснабжения и водоотведения — 56,5 рубля за кубометр.

Регион также входит в топ-3 по минимальным ценам на горячее водоснабжение (149,1 рубля за кубометр). Взносы на капремонт составляют 10,5 руб./кв. м, а содержание жилья — 26,65 руб./кв. м.

Однако низкая стоимость услуг скрывает за собой серьёзные инфраструктурные проблемы, отмечает Надежда Грошева, декан САФ ИГУ, доктор экономических наук.

«Латаем дыры»: о коммунальном тупике, который тормозит развитие города

«У нас две проблемы в регионе. Первая – это перегруженная инфраструктура. Например, в Иркутске для развития новых территорий просто-напросто нет свободных мощностей по теплу и электроэнергии. Вторая — на строительство новых энергоисточников нет денег», — поясняет эксперт.

В качестве примера она приводит проект развития микрорайона «Искра» (Правобережный округ), который рассматривался на днях, – все планы спотыкаются об отсутствие тепла.

«Газпром планирует завести туда газ, но пока это будет "привозной" газ, а не труба. Соответственно, вы понимаете, какова будет себестоимость тепла», — поясняет эксперт.

Стоимость строительства новой ТЭЦ в Иркутске оценивается минимум в 33 млрд рублей.

«Крупные инвесторы, такие как "БЭК", не готовы вкладывать такие суммы. Энергетики предлагают вложиться в эту историю городу и области, но все прекрасно понимают, что у них тоже таких денег нет. Безусловно, это всё тормозит развитие Иркутска».

Кроме того, эксперт напоминает, что инфраструктуре в регионе уже много лет - ее строили еще наши деды.

«В частности, мои два деда, энергетики, принимали участие в строительстве ангарского энергоузла. Понятно, что эти советские стройки проектировались на века, но все равно, любая инфраструктура ветшает. И необходимы очень серьёзные вложения в её модернизацию», — добавляет эксперт.

Проблема усугубляется тем, что большая часть труб проложена под дорогами. Любой ремонт требует ограничения движения, дополнительных расходов на вскрытие, а затем - на восстановления дороги.

«Денег на то, чтобы раз и навсегда эти трубы вынести в другое место, тоже просто нет», — резюмирует эксперт.

«Бомба замедленного действия»: о рисках низких тарифов

С одной стороны, рассуждает эксперт, низкие тарифы — это хорошо для населения. С другой — изношенная инфраструктура является «бомбой замедленного действия». Когда она «рванёт», абсолютно непонятно.

«Мы уже видели пример Бодайбо. Иркутск на самом деле находится не в лучшей ситуации», — уверена Надежда Грошева. По ее словам, путей решения вопроса всего два, и здесь возникает замкнутый круг:

«Расходы на реновацию либо должен взять на себя бюджет, либо их необходимо включать в тариф. В бюджете денег нет, на повышение тарифа никому идти не хочется, тем более в преддверии выборов. А для того, чтобы войти в отопительный сезон без рисков, всё нужно делать в тёплое время года, то есть сейчас».

«Тариф — не главное»: о критериях выбора места для жизни

Выигрывает ли Иркутская область в конкурентной борьбе за счёт низких тарифов? По словам Надежды Грошевой, конкуренция между регионами действительно существует, но эксперт сомневается, что территорию выбирают из-за дешёвого электричества или тепла.

«Никто ещё не приехал жить в Иркутск, потому что у нас ниже тариф. Никто ещё не сказал: "Я остаюсь в Иркутске, потому что здесь низкая цена электричества"», — отмечает эксперт.

Точкой притяжения при выборе места для проживания являются не тарифы, а наличие комфортного жилья, социальной и интеллектуальной инфраструктуры, рабочих мест и перспективность территории.

По мнению Надежды Грошевой, важен даже не столько тариф, сколько его прозрачность. Люди готовы платить больше, если понимают, на что идут их деньги.

«Говорить о том, что низкий тариф — это конкурентное преимущество региона, нельзя. Да, это удобно для жителей... Но когда ввели дифтариф, у меня как у жительницы пригорода счета за электроэнергию выросли. И люди вполне обоснованно требуют: "Объясните нам, почему вдруг ни с того ни с сего тарифы выросли. Объясните, куда идут эти деньги, на что расходуются". Из-за отсутствия прозрачности любое повышение тарифов воспринимается в штыки», — рассуждает Надежда Грошева.

«Где карты и "красные линии"?»: о 60%-ном износе сетей и логике тарифов

После ЧП в Бодайбо заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Суханов официально признал: износ сетей в регионе достиг критической точки, а отопительный сезон находится под угрозой. В Иркутске, по информации энергетиков, процент износа теплосетей достиг 60%.

Цифра, по словам Надежды Грошевой, действительно пугающая. Однако проблема кроется не только в физическом состоянии труб. Главный вопрос — в отсутствии прозрачности и понятного плана действий.

«Где карты этих сетей? Где болевые точки? Где "красные линии"? Где эти объекты, которые нужно делать в первую очередь?.. Нужна прозрачная инвестиционная программа. Пока её нет, повышение тарифа вызовет здоровое недовольство любого пользователя», — логично резюмирует эксперт.