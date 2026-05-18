Население России стареет: страна вошла в устойчивый тренд

Старение трудоспособного населения России может привести к потере 1% потенциального ВВП, или 2,1 трлн рублей, в ближайшие два года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования центра «Аналитика. Бизнес. Право» и компании «Визионеро».

Эксперты констатируют, что страна уже вошла в устойчивый тренд старения населения.

«По состоянию на 1 января 2025 года численность граждан старше трудоспособного возраста составила 35,1 млн человек, или 24% населения страны», – отмечается в исследовании.

Эксперты подчеркивают, что старение трудоспособного населения наряду с отрицательной демографической динамикой увеличивает нагрузку на экономику, формируя риски как для регионов, так и для пенсионной системы в целом. При этом даже сохранение эффективной занятости 10% старшего поколения приносит около 287 тыс. рублей потенциального ВВП на человека в год.

Наиболее высокая доля населения старше трудоспособного возраста фиксируется в регионах Центральной России, Поволжья и части Урала – в частности, в Тамбовской, Кировской, Курганской, Тульской областях, Мордовии и Татарстане.

При масштабировании на региональные уровни вклад работающих пенсионеров может достигать десятков миллиардов рублей: например, в Тамбовской области это 84 млрд, в Кировской – 82 млрд, в Тульской – 81 млрд рублей.

В качестве решения проблемы эксперты предлагают развитие программ активного долголетия, гранты для IT-компаний, разрабатывающих программы когнитивного и физического долголетия, а также меры поддержки для работающих пенсионеров и предпенсионеров, планирующих открыть свой бизнес.

Ранее карьерный консультант Оксана Уварова рассказала, что желаемый возраст сотрудников сузился: от 30 до 40 лет, максимум 45 – для топов. Компании сейчас, по крайней мере на начальном этапе поисков, не хотят работать ни с молодежью, ни с категорией 50+.