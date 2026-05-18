«Коммунальный рай» в Приангарье: почему низкие тарифы на ЖКХ могут привести к катастрофе

Иркутская область платит за ЖКХ меньше всех в Сибири. Но пока жители радуются низким счетам, под землёй назревает проблема: трубы гниют, а денег на ремонт нет. Почему дешёвые тарифы — это путь к аварийному жилью, как бизнес и жители оказались в одной лодке, и кто в итоге заплатит за «экономию»? Разбираем вопрос с экспертами — управляющими компаниями, входящими в Ассоциацию СРО «Гильдия ЖКХ».

Низкие тарифы – преимущество или бомба замедленного действия?

Иркутская область — лидер Сибири по самым низким тарифам на ЖКУ. По данным Иркутскстата, в регионе зафиксирована самая низкая стоимость:

электроснабжения — 180 рублей за 100 кВт/ч;

отопления — 2000 рублей за Гкал;

холодного водоснабжения и водоотведения — 56,5 рубля за кубометр.

Регион также входит в топ-3 по горячему водоснабжению (149,1 рубля за кубометр). Взносы на капремонт составляют 10,5 руб./кв. м, а содержание жилья — 26,65 руб./кв. м.

Но является ли это конкурентным преимуществом или бомбой замедленного действия? Эксперты отрасли уверены: низкие тарифы — это системная проблема, ведущая к деградации инфраструктуры.

«Низкий тариф не позволяет создать резерв для аварийных работ»: о критическом износе сетей

Сергей Белых, генеральный директор ООО «Северное управление ЖКС», считает, что низкие тарифы — это «очень плохо». Они не покрывают реконструкцию изношенных сетей. Это влечёт за собой угрозу аварий и невозможность нанять квалифицированных специалистов. В результате «социальная победа» оборачивается системным кризисом.

«Для жителей встаёт наглядный выбор: платить столько же, но мириться с изношенными сетями и регулярными авариями, создавая для себя дискомфорт, или принять рост расходов ради будущего, где коммунальные услуги перестанут быть источником постоянного негодования», — отмечает Сергей Белых.

Эксперт подчёркивает, что низкий тариф по текущему ремонту не позволяет создать резерв для аварийных работ. Это особенно опасно в отопительный сезон.

«Когда выходят из строя терморегуляторы, циркуляционные насосы и иные приборы системы отопления, промедление при проведении работ катастрофически опасно», — предупреждает эксперт.

«Универсальной цифры нет»: о справедливом тарифе ЖКХ

Хотя содержание жилья в Приангарье — 26,6 руб. за кв. м. — не самое низкое в Сибири, тем не менее управляющие компании часто жалуются, что этого едва хватает на уборку и текущий ремонт. В свою очередь, жители жалуются на несправедливую и высокую индексацию тарифов. Кто прав? Какой тариф можно считать справедливым?

В споре жильцов и управляющих компаний правы обе стороны, так как основа проблемы лежит в общих экономических факторах: высокой инфляции, удорожании материалов и дефиците рабочих кадров в сфере ЖКХ, считает Александр Багаев, эксперт Ассоциации СРО «Гильдия ЖКХ» по экономическим вопросам. Он имеет опыт работы в сфере управления МКД более 15 лет и консультирует управляющие организации Иркутской области.

С одной стороны, средний тариф в 26,6 руб./кв. м действительно с трудом покрывает качественную уборку и текущий ремонт. С другой — жители обоснованно возмущаются резкой индексацией на фоне падения реальных доходов.

«Справедливым можно считать только тот тариф, который рассчитан индивидуально под конкретный дом и полностью прозрачен для собственников. Универсальной цифры для региона не существует», — подчёркивает эксперт.

По его мнению, для достижения баланса тариф должен формироваться по трём принципам:

Индивидуальный расчёт. Стоимость должна зависеть от конкретных параметров дома: износа здания, этажности, наличия лифтов и площади придомовой территории.

Стоимость должна зависеть от конкретных параметров дома: износа здания, этажности, наличия лифтов и площади придомовой территории. Детализация расходов. Управляющая организация обязана предоставить смету, где чётко видно, сколько копеек из тарифа идёт на конкретную услугу (например, на уборку лестниц), а также объём и периодичность её оказания.

Управляющая организация обязана предоставить смету, где чётко видно, сколько копеек из тарифа идёт на конкретную услугу (например, на уборку лестниц), а также объём и периодичность её оказания. Контроль качества. Жители платят за результат. Если услуга не оказана или оказана некачественно, тариф должен соразмерно снижаться.

«Бизнес не может работать в убыток»: к чему приводит экономия на ЖКХ

Тарифы — всегда чувствительный вопрос для населения. Однако «постоянное искусственное занижение тарифов ЖКХ создаёт иллюзию экономии, но в реальности ведёт к скрытому кризису», — считает Александр Калугин, генеральный директор ООО «Южное управление ЖКС».

Исторически сложилось, что тарифы на содержание жилья растут медленнее инфляции, а стоимость материалов — в разы быстрее. При этом требования к УК ужесточаются.

«Услуги управляющих компаний на российском рынке остаются фундаментально недооценёнными», — подчёркивает эксперт.

Для наглядности он сравнивает платежи за ЖКХ с другими повседневными расходами:

Мобильная связь и интернет: месячная плата за один смартфон часто превышает средний платёж за содержание всего дома.

Обслуживание автомобиля: стоимость нормо-часа на СТО несопоставима с затратами на обслуживание инженерных систем (лифтов, насосов).

Подписки на сервисы: онлайн-кинотеатры могут обходиться дороже, чем труд команды дворников и сантехников.

К чему ведёт эта недооценённость?

«Бизнес не может работать в убыток. Если тариф занижен, УК начинает экономить на качестве. Сокращаются объёмы ремонта, закупаются дешёвые расходники, урезаются зарплаты. В итоге происходит лавинообразное ухудшение состояния дома», — отмечает Калугин.

Главный риск для жителей — отложенные затраты. Отсутствие своевременного обслуживания кровли или труб сегодня приведёт к их капитальному разрушению завтра. Собственникам придётся столкнуться с экстренным ремонтом, стоимость которого будет в десятки раз выше, чем своевременная плата за содержание, отмечает эксперт.

Именно сложность и многофакторность этой проблемы требуют профессионального подхода. «Вопросы тарификации и обслуживания инфраструктуры в сфере ЖКХ остаются одними из самых острых как для специалистов отрасли, так и для жителей, — говорит Лидия Кошелева, директор учебного центра „Академия Разума“. — Именно поэтому мы регулярно проводим образовательные программы и вебинары, помогая коллегам и жителям формировать профессиональный подход к решению этих задач».