Цены на ПЭТ-тару и упаковку в России выросли на 30-50%

Рост мировых цен на нефть спровоцировал резкое удорожание полимерной упаковки в России. Как пишет газета «Известия», стоимость ПЭТ-тары и полистирола увеличилась на 30-50% с начала 2026 года. Наибольший скачок пришелся на март-апрель, когда цена импортного ПЭТ выросла более чем на 50% к началу года.

«Стоимость упаковки увеличилась на 30-50%. Мы пока стараемся сдерживать рост цен на нашу продукцию», – сообщили в пресс-службе доставки готовой еды Dostaевский. Гендиректор Союза производителей соков, воды и напитков Алла Андреева подтвердила, что участники рынка напитков столкнулись с повышением цен на ПЭТ в этом году, а рост стоимости полимеров зависит от ситуации на глобальном рынке нефтепродуктов.

Председатель комитета по химической промышленности «Деловой России» Михаил Сутягинский добавил, что дополнительное давление оказывают рост логистических затрат, дефицит транспортных мощностей и увеличение стоимости электроэнергии.

В компании «Сибур» подчеркнули, что российский рынок ПЭТ остается импортозависимым. «В апреле увеличение стоимости импортного ПЭТ составило более 50% по отношению к началу года на фоне удорожания и дефицита сырья. Это отразилось и на динамике внутренних цен на ПЭТ и ПЭТ-преформу – рост составил 30% по сравнению с началом года», – отметили в пресс-службе. Михаил Сутягинский уточнил, что объем импорта ПЭТ в Россию составляет 240-300 тыс. тонн в год, а его доля превышает 30% внутреннего потребления, при этом более 90% поставок идет из Китая.

