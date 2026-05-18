Назван уровень инфляции, который ожидается к концу 2026 года: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: озвучен ожидаемый на конец 2026 года уровень инфляции, зафиксирован рост сектора МСП, назван максимальный размер пенсий учителей, а Иркутская область стала лидером Сибири с самым низким уровнем безработицы. Подробнее – в обзоре СИА.

Инфляция 2026-го

Глава Минэкономразвития Максим Решетников озвучил уровень инфляции, который ожидается на конец 2026 года. «По итогам года ожидаем, что инфляция замедлится до 5,2% год к году», – заявил он, отметив, что сейчас она составляет 5,5%. Внутренний спрос продолжит оставаться основой экономического роста в стране. При этом роль чистого экспорта будет снижаться, пояснил министр.

Рост МСП

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о росте числа МСП. «Число малых и средних предприятий приблизилось к 7 млн. За год (с мая по май) прирост составил 3,5%, а с начала 2026 года количество МСП выросло на 2,2%. При этом видно, что идет структурная перестройка сектора: драйвером роста стали предприятия в приоритетных отраслях, то есть в обрабатывающих производствах, научно-технической деятельности, туризме и логистике», – сообщил он.

Максимум для учителей

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, какую максимальную пенсию могут получить учителя в России в 2026 году. «Прогнозный размер пенсии учителя в 2026 году при стаже 35-38 лет (с учетом работы на 1,5-1,6 ставки) будет варьироваться от 13 600 рублей в регионах с минимальными зарплатами до 39 800 рублей в Москве и северных субъектах. С учетом северных надбавок сумма может дойти до 48 800 рублей», – сказал эксперт.

Низкая безработица

Данные по безработице озвучили аналитики Росстата. СИА, проанализировав их, выяснило, что самый низкий ее уровень на начало текущего года зафиксирован в Иркутской области – 0,4%. Наихудшая обстановка с безработицей в СФО отмечается в Тыве, где ее уровень равен 2,7%. Что касается количества безработных, то их больше всего в Красноярском крае – 9,8 тысячи человек.

Дорогие продукты

Аналитики подчитали стоимость минимального набора продуктов в Сибири по итогам марта 2026 года: она составила 7,8 тысячи рублей. При этом есть регионы в СФО, где эта сумма выше: в Красноярском крае – 8,9 тысячи рублей, в Хакасии – 8,8 тысячи рублей, Тыве – 8,6 тысячи рублей, Республике Алтай – 8,4 тысячи рублей, Приангарье – 8 тысяч рублей.