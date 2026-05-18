FT: энергетический кризис из-за войны в Иране выходит на новый опасный уровень

Financial Times сообщает, что энергетический кризис, вызванный войной в Иране, переходит в более опасную фазу с приближением летнего сезона. Усиленный спрос на кондиционеры и летние поездки создаст дополнительную нагрузку на запасы нефти, бензина, дизельного и авиационного топлива, передаёт РБК.

Экономисты и трейдеры предупреждают о возможности резкого роста цен на энергоносители, введении более широкого нормирования топлива, остановке предприятий и значительном замедлении глобального экономического роста. Экономист компании Aberdeen Пол Диггл отмечает, что рассматривается сценарий, при котором цена на нефть Brent может вырасти до $180 за баррель, что приведёт к росту инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран. Однако пока это не является базовым сценарием.



Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас предупредил, что если конфликт на Ближнем Востоке не завершится в ближайшие недели и Ормузский пролив останется закрытым, на повестке может оказаться мировая рецессия.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), с марта по июнь мировое потребление нефти превысит добычу примерно на 6 млн баррелей в день, а дефицит может достигнуть 8-9 млн баррелей. Для компенсации дефицита используются стратегические резервы, однако многие из них планируют прекратить к июлю.

С начала войны мировые запасы нефти сократились почти на 380 млн баррелей, за исключением запасов в Персидском заливе. Большая часть запасов находится у нефтяных компаний и переработчиков, но для поддержания работы трубопроводов и НПЗ необходимы минимальные объемы сырья, а резервуары не могут быть полностью опорожнены.

По мнению Пола Хорснелла из Оксфордского института энергетических исследований, нынешние высокие цены на нефть ещё не способны существенно снизить спрос. Он отмечает, что цена в $90 за баррель считалась нормой, а исторический максимум составлял более $140 за баррель.

Ким Фустье из HSBC указывает, что основная проблема сейчас — дефицит переработанных видов топлива, поскольку НПЗ неохотно закупают дорогую нефть и сталкиваются с ростом транспортных расходов.



Многие экономисты надеются на скорое улучшение ситуации с поставками, что позволит снизить цены на нефть ниже $100 за баррель и избежать серьёзных последствий для экономики. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют продолжение глобального роста благодаря инвестициям в искусственный интеллект и устойчивому потребительскому спросу, но предупреждают, что рост цен выше $150 за баррель приведёт к дефициту, сбоям в поставках и рецессии.



По данным МЭА, число стран, введших чрезвычайные меры в энергетике, выросло с 55 в конце марта до 76.