Почему ВТБ затягивает с решением о рекордных дивидендах

Менеджмент ВТБ ведет активные переговоры с Банком России, чтобы согласовать высокие дивидендные выплаты. Окончательное решение ожидается до конца мая, однако процесс затягивается из-за сложности финансовой модели банка, передаёт РБК.

Об этом в ходе дня инвестора сообщил начальник управления по работе с инвесторами, вице-президент банка Леонид Вакеев. Он подчеркнул, что намерение банка — обеспечить доходность на уровне, близком к лидирующим на российском рынке.

«Мы обсуждаем с Банком России все параметры нашего плана по капиталу. Мы исходим из того, что намерение ВТБ — обеспечить привлекательный уровень дивидендной доходности для акционеров на уровне, близком к лидирующим. Поэтому осталось немного подождать», — сказал он.

Причиной задержки является сложность расчетов. При принятии решения учитывается не только текущий капитал, но и прогноз на ближайший год и дальше.

«Это сложная дискуссия, сложная модель по капиталу. Эти обсуждения с Банком России занимают больше времени, чем мы изначально рассчитывали», — отметил Вакеев.

Ранее президент банка Андрей Костин заявил, что ВТБ необходимо привлечь до 700 млрд рублей дополнительного капитала для соответствия новым требованиям ЦБ. Чтобы найти эти деньги, банк начал масштабную распродажу активов:

Продажа «Росгосстраха», сельхозактивов и компании «Галс-Девелопмент».

Выход из медного месторождения в Армении.

Продажа гостиниц и переговоры по доле в аэропорту Пулково.

На этом фоне банк перенес решение о дивидендах за 2025 год.