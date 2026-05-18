Затоваривание уходит в прошлое: авторынок России пришел в норму

Ситуация с избытком новых автомобилей на складах в России нормализуется. Дилеры стали более гибко подходить к формированию складов, а спрос со стороны покупателей начал оживать. Это привело к тому, что доля машин 2025 года выпуска в продажах начала стремительно сокращаться, передаёт газета "Ведомости".

По данным директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые 4 месяца 2026 года в России было продано 382 450 новых легковых автомобилей.Распределение по году выпуска выглядит следующим образом:

  • 36% — автомобили, произведенные в 2026 году.
  • 56% — техника 2025 года выпуска.
  • 8% — машины 2024 года и старше.

Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года ситуация была критической: из 349 000 проданных машин почти 83% составляли автомобили предыдущих лет выпуска. Это было связано с огромными запасами на складах.

«В целом этот расклад продаж по году выпуска вполне адекватный. В начале прошлого года ситуация со стоком была значительно хуже», — подчеркивает Сергей Целиков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
