Затоваривание уходит в прошлое: авторынок России пришел в норму

Ситуация с избытком новых автомобилей на складах в России нормализуется. Дилеры стали более гибко подходить к формированию складов, а спрос со стороны покупателей начал оживать. Это привело к тому, что доля машин 2025 года выпуска в продажах начала стремительно сокращаться, передаёт газета "Ведомости".

По данным директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые 4 месяца 2026 года в России было продано 382 450 новых легковых автомобилей.Распределение по году выпуска выглядит следующим образом:

36% — автомобили, произведенные в 2026 году.

56% — техника 2025 года выпуска.

8% — машины 2024 года и старше.

Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года ситуация была критической: из 349 000 проданных машин почти 83% составляли автомобили предыдущих лет выпуска. Это было связано с огромными запасами на складах.

«В целом этот расклад продаж по году выпуска вполне адекватный. В начале прошлого года ситуация со стоком была значительно хуже», — подчеркивает Сергей Целиков.