Российские хантавирусы обладают высокой генетической пластичностью, но не передаются между людьми – эксперты

Основная потенциальная опасность российских хантавирусов связана не с риском быстрой передачи от человека к человеку, а с их высокой генетической пластичностью. Об этом «Известиям» рассказал руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов. В России распространены хантавирусы Старого Света, которые в первую очередь вызывают поражение сосудов и почек – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

«Поскольку геном хантавирусов сегментирован, при коинфекции одного грызуна разными штаммами возможна реассортация – обмен целыми сегментами генома. Фактически это похоже на "перетасовку карт", при которой могут появляться новые комбинации свойств: измененная вирулентность, адаптация к новым хозяевам или изменение иммуногенных характеристик», – пояснил Альберт Ризванов.

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист ИНВИТРО Андрей Поздняков добавил, что риск мутации с последующей ограниченной передачей между людьми существует и не может быть полностью исключен: «Он невелик, но его нельзя игнорировать: резервуар в виде грызунов более чем достаточен с эпидемиологической точки зрения».

Для европейской части России наиболее характерен вирус «Пуумала», переносимый рыжей полевкой, с летальностью порядка 0,1-1%. На Дальнем Востоке чаще встречаются «Хантаан» и «Сеул», а на юге – «Добрава» с подвидами «Куркино» и «Сочи», причем последний считается одним из наиболее патогенных и циркулирует преимущественно на Черноморском побережье. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вероятность передачи ГЛПС от человека к человеку крайне низкая, а ситуация с распространением хантавирусов остается стабильной и контролируемой.

Напомним, что вспышка хантавируса была зафиксирована на нидерландском лайнере, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По информации ВОЗ, всего заболели семь человек, трое из них скончались.