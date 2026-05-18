Импорт подержанных авто из Китая в РФ вырос в 2,4 раза за четыре месяца

За первые четыре месяца 2026 года из Китая в Россию ввезли 28,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные привел сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Годом ранее за январь-апрель было импортировано лишь 12 тыс. подержанных машин из КНР.

Согласно данным «Автостата», более четверти китайского секонд-хенда пришлось на немецкий бренд Volkswagen – 7711 автомобилей. В пятерку популярных марок также вошли Audi (3654 шт.), Toyota (3059 шт.), Honda (2266 шт.) и BMW (1910 шт.). При этом автомобилей китайских марок в импорте секонд-хенда не так много: суммарно на них приходится менее 12,4% ввоза, или 3660 штук. Наиболее популярны среди них Haval, Jetta и Geely.

Среди конкретных моделей лидером ввоза стала Toyota Corolla – 2136 автомобилей за четыре месяца. Далее следуют Volkswagen Tayron (1988 шт.), Audi Q3 (1574 шт.), Audi A3 (1432 шт.), Volkswagen Tharu (1205 шт.), Volkswagen Golf (1130 шт.), Hyundai Elantra (1965 шт.), Honda Vezel (928 шт.), BMW X1 (875 шт.) и Volkswagen T-Roc (841 шт.). Таким образом, в топ-10 преобладают немецкие, японские и корейские модели.

Ранее Сергей Целиков заявил, что средняя стоимость нового легкового автомобиля в России за 12 лет – с 2014 по 2026 год – увеличилась более чем в три раза: с 1,2 млн до 3,79 млн рублей.