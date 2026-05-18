Автостат: 70% владельцев электромобилей в РФ используют их как второй или третий автомобиль в семье

Большинство российских владельцев электромобилей не рассматривают их как единственное транспортное средство. По данным опроса агентства «Автостат», проведенного в апреле 2026 года среди более чем 2,5 тыс. респондентов, лишь у 30% опрошенных электрокар является основным и единственным автомобилем. У 70% владельцев это второй или третий автомобиль в семье.

Согласно результатам опроса, остальные автомобили в семьях владельцев электромобилей имеют преимущественно бензиновые двигатели – почти 60% респондентов указали на наличие такой машины. Еще 29% сообщили о дизельном автомобиле в семье, а почти 15% – о гибридном. Примечательно, что почти у 13% опрошенных электромобиль уже не является единственным – в их семье есть еще одна «электричка».

Что касается того, с каких машин респонденты пересели на электромобили, то большая часть ранее ездила на BMW – почти 12% опрошенных. В перечне «бывших» марок также оказались Toyota (7%), Nissan (6%), Volkswagen (6%) и Kia (5,9%). Опрос проводился агентством «Автостат» совместно с EV Forum, Авто Mail и рядом клубов владельцев электрических автомобилей.

Напомним, что по итогам 2025 года продажи электромобилей в России упали на 30%, составив всего 12 542 автомобиля. Основной причиной снижения спроса стали увеличение утилизационного сбора и высокая стоимость автокредитования.