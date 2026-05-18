Хуснуллин: Запас прочности российских застройщиков исчерпан

Запас прочности у российских застройщиков жилья практически исчерпан, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью РИА Новости. По его словам, накопленный с 2024 года резерв уже полностью выбран, и дальнейшее давление на отрасль приведет к серьезным рискам.

Главным источником опасений вице-премьер назвал возможное снижение объемов ипотечного кредитования при модернизации семейной ипотеки.

«Снижение выдачи ипотеки сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был – у строителей, у девелоперов, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли», – сказал Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что стройотрасль работает за счет привлечения денег дольщиков: «Мы не можем рисковать, а в многоквартирном строительстве особенно средствами населения. Мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены».

Вице-премьер также отметил большой мультипликативный эффект строительной отрасли: один рубль стройки дает 1,6 рубля в смежных отраслях, а при остановке строительного сектора перестают работать металлурги и производители стройматериалов, снижаются доходы региональных бюджетов.

По словам Хуснуллина, доля стройотрасли в доходах разных регионов России варьируется от 15% до 21%.

Ранее вице-премьер выразил озабоченность перспективами ввода жилья в 2028-2029 годах. Он отметил, что ожидает некоторого снижения объемов уже к 2027 году, но основная проблема может возникнуть в последующий период. При этом серьезного падения ввода в 2026 году Минстрой не ожидает.