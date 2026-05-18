«Коммуналка» по-иркутски: почему низкие тарифы — это рай для жителей и ад для сетей

Иркутская область гордится самыми дешёвыми тарифами на ЖКХ в Сибири. Но за этой «социальной победой» скрывается системный кризис: изношенные на 60–70% трубы, дефицит мощностей для нового жилья и риск остаться зимой без тепла. Как авария в Бодайбо стала «тренировкой» для Иркутска и почему нельзя получить сервис бизнес-класса по тарифу эконома?

«Доступность должна остаться»: эксперт о будущем тарифов в Иркутской области

Иркутская область — лидер Сибири по самым низким тарифам на ЖКУ. В регионе самое дешёвое электричество (180 ₽ за 100 кВт/ч), отопление (2000 ₽ за Гкал) и холодное водоснабжение (56,5 ₽ за куб. м). Также в топ-3 по горячему водоснабжению (149,1 ₽ за куб. м), капремонт — 10,5 ₽ за кв. м, содержание жилья — 26,65 ₽ за кв. м.

По мнению Георгия Чернявского, председателя совета МКД «Сантоки», низкие тарифы — это одновременно конкурентное преимущество и инфраструктурный риск.

«Для населения это означает более высокое качество жизни и низкую плату, но при сверхнизком тарифе инфраструктура изнашивается быстрее, чем ремонтируется. Для бизнеса регион выигрывает в конкурентной борьбе за энергоёмкие производства (заводы и дата-центры)», — подчёркивает эксперт.

Однако есть и обратная сторона:

«Но в то же время из-за роста потребления новым предприятиям, бизнесу, застройщикам не хватает объёмов для подключения... Получить новые техусловия сейчас не так просто», — говорит Чернявский.

Исторически в регионе электроэнергия всегда была дешевле, чем в остальной части России. Однако важно понимать, что низкий тариф для населения не покрывает реальную модернизацию сетей. Оборудование подстанций и тепловых сетей работает на пределе возможностей.

«Доступность ресурса привела к тому, что частный сектор массово отказался от угольного и дровяного отопления в пользу электрического. В сильные морозы это вызывает массовые аварии и отключения. С другой стороны, у населения в нашем регионе нет возможности подключиться к газу, нет альтернативы. Поэтому тарифы для граждан должны оставаться доступными», — рассуждает Георгий Чернявский.

Эксперт также высказался по вводу введения социальной нормы на электроэнергию.

«Должна быть строгая дифференциация: базовый уровень обязан оставаться низким, а коммерческий уровень для предприятий — выше. Но в любом случае он должен быть меньше, чем в других регионах, как это и было исторически. Думаю, это разумно. Тариф не должен рассчитываться "на глаз", он обязан быть экономически обоснованным, причём так, чтобы в течение определённого времени (допустим, 20–30 лет) полностью заменить устаревшее оборудование и сети».

«Бодайбо — это тренировка»: эксперт о системном кризисе ЖКХ в Иркутской области

Недавно заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Суханов назвал аварию в Бодайбо «тренировкой», заявив, что износ инфраструктуры в регионе достиг критической точки.

По мнению эксперта Георгия Чернявского, ситуация действительно серьёзная. Он подчёркивает, что относительное спокойствие в Иркутске — это не заслуга надёжности сетей, а результат счастливого стечения обстоятельств.

«То, что в самом Иркутске до сих пор не случилось катастрофы уровня котельной в подмосковном Подольске, — это не следствие надёжности сетей, а исключительно заслуга оперативных аварийных бригад, климатического везения и запаса прочности, заложенного ещё в советский период», — отмечает эксперт.

Средний износ коммунальной инфраструктуры в Иркутской области составляет 60–70%. В малых городах этот показатель ещё выше. Эксперт объясняет разницу в устойчивости городов:

«В Иркутске и Ангарске ситуация лучше за счёт более крупных бюджетов и присутствия крупных сетевых компаний. В отличие от условного Бодайбо, где ЖКХ часто висит на балансе дефицитного муниципального бюджета, здесь магистральные сети находятся в ведении мощной энергетической компании».

Однако темпы старения труб всё равно опережают темпы их замены. Эксперт ссылается на нормативы (СП 124.13330.2012), согласно которым срок службы сетей составляет 30 лет. Так как большинство из них были уложены в советское время, пик аварий может прийтись на одно и то же время.

«Поэтому нужно ускоряться с модернизацией и заменой, так как аварий на теплосетях будет всё больше и больше», — предупреждает он.

В зоне особого риска находятся котельные северных муниципалитетов, магистральные сети и частный сектор. Пригород Иркутска (Хомутово, Маркова) испытывает колоссальные перегрузки.

«Чтобы ЖКХ не деградировало, система должна обновляться быстрее, чем стареть. Предполагаю, что ежегодно необходимо заменять не менее 3–4% от общей протяжённости сетей. Только в этом случае можно постепенно снижать накопленный износ», — резюмирует Георгий Чернявский.

Тариф ЖКХ 26 рублей: «Нельзя получить сервис бизнес-класса по тарифу эконома»

Хотя содержание жилья в Приангарье (26,6 руб. за кв. м) не самое низкое в Сибири, управляющие компании часто жалуются, что этих денег едва хватает на уборку и текущий ремонт. В свою очередь, жители недовольны качеством услуг и считают индексацию тарифов несправедливой.

Георгий Чернявский, председатель совета дома в микрорайоне Солнечный, отмечает, что знает эти проблемы не понаслышке. Он подчёркивает важность разделения понятий «содержание жилья и текущее обслуживание» и «текущий ремонт».

«В нашем доме, к примеру, содержание составляет 25,11 руб. за кв. м, а текущий ремонт — 30 руб. за кв. м. Текущий ремонт комментировать сейчас не буду, а что касается "содержания жилья", тут важно понимать, какие именно статьи расходов управляющая компания включает в эту плату», — говорит эксперт.

Обоснованность тарифа, по его словам, можно легко проверить. Нужно понимать, сколько УК собирает с комплекса денег (исходя из площади) и каковы её расходы: налоги, фонд оплаты труда (уборщицы, дворники, сантехники) и время работы специалистов на конкретном доме.

«Вот, к примеру, уборка в подъездах: в нашем доме мытьё пола на этажах происходит 3 раза в неделю, первый этаж — несколько раз в день, а ещё каждый день мы пылесосим ковры на первом этаже и раз в месяц все коврики на других этажах. В соседнем же доме убирают всего раз в неделю. Так же обстоит дело и с другими услугами», — приводит пример Чернявский.

Эксперт подчёркивает, что управляющая компания — это коммерческая организация, которая должна получать доход.

«Но это не значит, что УК имеет право обманывать жителей, максимально сокращая свою работу (проще говоря — ничего не делать) и при этом брать среднюю плату по городу. Общаясь с коллегами, я часто наблюдаю такую картину: жители требуют услуги на высшем уровне, но напрочь забывают, что эти требования просто не входят в тариф. Договор управления никто не хочет читать. Люди уверены, что УК обязана делать абсолютно всё за условных 15 рублей с квадратного метра», — отмечает он.

Жители часто требуют услуг сверх тарифа (например, уборку 2–3 раза вместо положенного одного), но голосовать за повышение платы ради качества отказываются.

«Некоторые доходят до того, что требуют постоянных сотрудников, закреплённых за их домом. Люди просто не понимают, как устроена экономика ЖКХ. Нельзя получить сервис бизнес-класса по тарифу глубокого эконома. Хотите качественную услугу — нужно за неё голосовать и платить», — резюмирует эксперт.

Поэтому справедливый тариф напрямую зависит от количества и качества услуг. Ориентиром служит «минимальный базовый тариф» от администрации города. Справедливый тариф для качественного сервиса всегда выше муниципального на 15–30%.

«Экономите копейки — теряете сотни тысяч»: почему низкие тарифы на ЖКХ обесценивают жильё

Тарифы на ЖКХ — всегда чувствительный вопрос. Георгий Чернявский уверен: их постоянное занижение — это системная проблема, запускающая «спираль деградации» жилого фонда.

«Системное занижение тарифов запускает "спираль деградации": кадровый дефицит, сокращение услуг, отказ от профилактики в пользу "тушения пожаров"», — подчёркивает эксперт.

Жильцам важно понимать: недофинансирование бьёт по их собственному карману. Неухоженный подъезд и подвал обесценивают квартиру на вторичном рынке.

«Из-за неухоженных подъездов, разрушающегося фасада и вечно подтапливаемого подвала квартиры в таком доме стремительно теряют в цене. Получается, что собственники "экономят" копейки на тарифе, но теряют сотни тысяч рублей на стоимости своего имущества», — отмечает эксперт.

Чтобы найти здоровый баланс, управляющие компании должны детально раскрывать структуру тарифа, чтобы люди видели за что именно они платят. «Тогда пропадает иллюзия, что 26 рублей "уходят в никуда"», — говорит эксперт.

Жители видят реальные затраты: зарплаты дворников и других рабочих, стоимость материалов и услуг подрядчиков (лифты, ИТП, узлы учета). Эксперт предлагает внедрить «меню услуг» на общем собрании собственников (ОСС):

Минимальный тариф: Минимальном перечень услуг и работ, по Постановлению № 290. Низкая плата.

Тариф «Комфорт»: Выше базового уровня, закреплённый персонал, влажная уборка 3 раза в неделю, и т.д.

Гарантия качества: В договоре фиксируются критерии (например, замена лампы за 24 часа). Нарушение сроков — автоматический перерасчёт тарифа.

«В нашем доме мы заложили в договор механизм автоматической индексации тарифа на уровень инфляции. Это выгодно всем: УК своевременно поднимает зарплаты, а жители избегают ежегодных конфликтных собраний», — резюмирует эксперт.