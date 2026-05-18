«Когда вы видите низкие тарифы, задумайтесь: ваш дом приходит в упадок» — эксперт о скрытом кризисе ЖКХ

Хотя содержание жилья в Приангарье — 26,6 руб. за кв. м — не самое низкое в Сибири, управляющие компании (УК) часто жалуются, что этих денег едва хватает на уборку и текущий ремонт. В свою очередь, жители недовольны качеством услуг и считают индексацию тарифов несправедливой. Кто прав? И какой тариф можно считать справедливым? Своим мнением поделилась Татьяна Гаврилова, генеральный директор ООО «СК Смарт Сервис» (управляет элитными новостройками ЖК «Союз Приорити»). Она имеет богатый опыт работы как с новым, так и со старым жилым фондом.

«Мне выпало работать и в старом жилом фонде, где инженерные сети в аварийном состоянии. Иногда реально думаешь: прослужат ли они эту зиму? Лишь бы большой аварии не случилось, а жители в это время платят низкий тариф и кричат: "УК ворует!"», — делится Татьяна.

По её словам, когда жителям показывают годовой бюджет дома и реальные цифры расходов, их мнение меняется.

«Жители привыкли радоваться, когда счета оказываются ниже ожидаемых. Но стоит ли эта экономия того, чтобы закрывать глаза на реальное положение дел? Низкий тариф — это не повод для гордости, а сигнал к тому, чтобы задуматься: куда мы движемся?», — говорит эксперт.

Она отмечает, что дом — это живой организм, требующий постоянного ухода. За комфорт, чистоту и безопасность нужно платить справедливую цену.

«Даже для старенькой пятиэтажки, чтобы поддерживать её в надлежащем состоянии, требуется не менее 40–50 рублей за квадратный метр».

Эксперт развенчивает популярный миф о «плохой УК»:

«В домах, где порядок, жители сами проявляют активность. Они понимают: для хорошего ремонта нужны деньги. И тогда совместно с УК собирают целевые взносы. Ремонт происходит не по волшебству, а благодаря тому, что сами жители вложили свои средства».

В завершение Татьяна Гаврилова резюмирует:

«Поэтому, когда мы видим низкие тарифы, давайте задумаемся: не является ли это признаком того, что ваш дом приходит в упадок? За комфорт и безопасность нужно платить. Лучше платить разумные деньги сегодня, чем столкнуться с гораздо большими проблемами завтра».