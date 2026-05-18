Накопить незаметно: как работает «Копилка» в Примсоцбанке

Примсоцбанк запустил сервис «Копилка» — удобный инструмент для постепенного накопления средств. Сервис автоматически округляет суммы покупок по дебетовым картам и переводит разницу («сдачу») на выбранный клиентом счет.
Как работает сервис «Копилка»
- Округление происходит до ближайшей суммы с шагом 10 рублей, 100 рублей или 1000 рублей — на выбор клиента.
- Разница между суммой покупки и округленной суммой перечисляется на указанный счет.
- Все операции проходят автоматически, без участия клиента.
Пример: Покупка на 183 рублей при шаге округления 100 рублей. Разница 17 рублей переводится на сберегательный счет.
Как подключить сервис
- Посетите ближайшее отделение Примсоцбанка.
- Выберите шаг округления: 10 рублей, 100 рублей или 1000 рублей.
- Заполните заявление на подключение.
Условия и тарифы
Подробная информация об условиях, тарифах и порядке подключения доступна на официальном сайте Банка, в отделениях Примсоцбанка или по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02.
Сервис «Копилка» помогает формировать сбережения без изменения привычного образа жизни. Подключение доступно держателям дебетовых карт Примсоцбанка, если карты еще нет, можно подать заявку на оформление карты онлайн.
