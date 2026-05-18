Россия заняла первое место по доступности газа в Европе

Россия заняла первое место в рейтинге доступности газа для населения среди европейских стран, составленном РИА Новости. Жители страны на среднемесячную зарплату могут приобрести почти 10 тыс. кубометров природного газа. На результат существенно повлиял значительный рост заработных плат в РФ.

Второе место в рейтинге занял Казахстан с показателем 9,7 тыс. кубометров газа на среднюю зарплату. В первую пятерку также вошли Белоруссия, Люксембург и Великобритания, граждане которых могут приобрести более 4,5 тыс. кубометров. Наименьший объем доступен жителям Молдавии – лишь 705 кубометров на средний заработок. Среди аутсайдеров также Португалия, Италия, Швеция и Латвия.

По оценке экспертов, цена газа на европейском рынке в 2026 году может вырасти из-за острого геополитического конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива. Поставки СПГ из региона затруднены, а уровень заполнения хранилищ в Европе после отопительного сезона оказался низким, поэтому среднегодовая цена газа может достичь $500 за тысячу кубометров. В России цены для населения с 1 октября также вырастут – индексация составит 9,6%, однако темпы роста зарплат будут, скорее всего, не ниже, что позволит сохранить лидирующие позиции.

Ранее в Иркутской области утвердили программу газификации до 2030 года, Братск стал одним из приоритетных городов для перевода на газ.