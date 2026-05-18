Средняя сумма наличных у россиян выросла на 23% до 4300 рублей

Сумма наличных денег в кошельках россиян за последние полгода выросла почти на четверть. По данным опроса SuperJob, в котором приняли участие 11 600 граждан из всех округов страны, средняя сумма наличных при себе у экономически активного россиянина увеличилась с 3500 рублей в октябре 2025 года до 4300 рублей. Доля тех, кто полностью отказался от купюр и монет, составляет 27%.

Согласно результатам опроса, мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины – 3100. Средняя сумма наличности растет с увеличением возраста: молодежь до 35 лет ограничивается 2100 рублями, тогда как россияне старше 45 лет держат при себе 4800 рублей. Обладатели высшего образования имеют в среднем 4700 рублей, а респонденты со средним профобразованием – всего 1900 рублей, причем 31% из них не носит наличных вовсе.

Респонденты с доходом от 150 тыс. рублей в месяц носят с собой в среднем 5800 рублей, причем 5% из них держат при себе более 20 тыс. рублей, а отказываются от наличных они реже, чем менее зарабатывающие граждане. Средняя сумма наличности в кошельках жителей шести городов-миллионников – Москвы, Воронежа, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Краснодара – сравнялась и составляет 4500 рублей. Реже всего наличными пользуются москвичи (29%) и петербуржцы (26%).