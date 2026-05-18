Строительный кризис: в России обвалился ввод жилья на четверть

Ввод жилья в России за первые четыре месяца 2026 года рухнул на 24%. Это худший показатель за несколько лет, и спад наблюдается уже четвертый месяц подряд. Однако рынок многоквартирных домов (МКД) не только не падает, но и показывает уверенный рост.

По данным Росстата, за январь–апрель 2026 года в России введено 29,4 млн м² жилья. Это на 9,3 млн м² меньше, чем год назад. В апреле падение составило 3,9%.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предупредил, что запас прочности застройщиков исчерпан. Главным источником опасений вице-премьер назвал возможное снижение объемов ипотечного кредитования при модернизации семейной ипотеки:

«Снижение выдачи ипотеки сильно повлияет на рынок. Мы свой запас прочности... уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить, это риски для отрасли», — заявил чиновник.

Парадокс рынка: МКД растут, а ИЖС падает

На фоне общего кризиса сегмент многоквартирных домов чувствует себя отлично. За тот же период (январь–апрель) ввод МКД вырос на 9,6% и составил 10,6 млн м². В апреле рост составил рекордные 23,6%.Это говорит о том, что крупные застройщики продолжают строить, в то время как рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) переживает глубокий спад.

А что у нас?

Региональный пример подтверждает эту тенденцию. В Иркутской области за 4 месяца введено всего 404 тыс. м² жилья — вдвое меньше, чем год назад. Причинами стали: