Не нравится – но берут: как москвичи на самом деле выбирают новостройки

Покупка квартиры в новостройке Москвы перестала быть выбором в привычном смысле. Об этом рассказал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. Сегодня, по его словам, речь все чаще идет не о том, что человеку нравится, а о том, что он в принципе может себе позволить.

«По большому счету, человеку становится не так важно, нравится ему квартира или нет. Если есть возможность – он ее использует», – объяснил Валерий Летенков.

По его словам, даже те, кто покупает без льготных программ, действуют похожим образом: ключевым становится стремление сохранить деньги, а покупка квартиры воспринимается как способ перевести накопления во что-то более стабильное. Если без заемных средств не обойтись, внимание переключается на ежемесячный платеж – причем не в сторону удобства, а в сторону минимизации нагрузки.

Единственный фактор, который продолжает работать – это знакомый район. Когда у покупателя есть хотя бы небольшой выбор, он чаще склоняется к тем местам, где жил, работал или бывал раньше. Эта логика показывает более широкий сдвиг: рынок новостроек перестал быть пространством выбора и стал пространством возможностей.

«Покупатель больше не ищет "лучший вариант" – он ищет тот, который доступен здесь и сейчас», – отмечает эксперт.