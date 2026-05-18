Шелеховские металлурги вышли на стражу общественного порядка

В Шелехове из числа сотрудников Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ создана добровольная народная дружина «Металлург». Первая смена заступила на дежурство 9 мая, обеспечивая безопасность во время массовых мероприятий в честь 81-й годовщины Великой Победы.

На предприятиях РУСАЛа народные дружины создаются с 2015 года, тогда инициатором создания движения выступил основатель компании Олег Дерипаска. Много лет ДНД есть в Саяногорске, Ачинск, Братске и Красноярске. Теперь к ним присоединился и Шелехов. Идею активно поддержали сами металлурги. В составе группы люди разных профессий: операторы, крановщики, технологи и менеджеры, решившие в свободное от смен время внести вклад в спокойствие родного города.

Символично, что боевое крещение шелеховская дружина прошла именно в День Победы. Пока жители города принимали участие в торжественных мероприятиях, заводчане совместно с сотрудниками полиции патрулировали центральные улицы и площади города. В их задачи входила не только помощь в охране общественного порядка, но и профилактика правонарушений, а также содействие потерявшимся детям и пожилым людям в большом скоплении народа.

«Для нас честь, что первое дежурство выпало на эту священную дату. У многих из нас деды и прадеды во время Великой Отечественной ковали Победу. Сегодня мы, работники ИркАЗа, стоим на защите своего города, только в другом качестве», – поделился командир народной дружины «Металлург» Денис Сизых.

В тот же день в торжественной обстановке новоиспеченным стражам порядка вручили удостоверения дружинников. Документы, подтверждающие их новый статус, добровольцы получили из рук начальника отдела ОМВД России по Шелеховскому району.

В правоохранительных органах уверены, что помощь заводчан станет весомым вкладом в профилактику уличной преступности. Иркутский алюминиевый завод всегда славился строгой дисциплиной и серьезным подходом к безопасности на производстве – эти навыки теперь будут применяться и на улицах Шелехова.

Планируется, что дружинники ИркАЗа будут выходить на дежурства не только по праздникам, но и в обычные дни. Дружинники признаются, что мотивацией для них служит не только гражданский долг, но и желание сделать любимый город безопасным для своих семей.