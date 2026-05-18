Когда доллар вернётся к 80 рублям

Рубль продолжает обновлять многолетние максимумы. Курс доллара торгуется в районе 73 рублей, евро — около 85, а юань закрепился вблизи 10,7. С начала года российская валюта укрепилась примерно на 7%. При этом по итогам 2025 года валюта укрепилась уже на 25%.

Эксперты БКС «Мир инвестиций» объясняют эту динамику сочетанием нескольких факторов:

Рост экспорта: Доля рубля в экспортных операциях превысила 53%, а торговля с Китаем почти полностью (на 99%) перешла на национальные валюты. Дисбаланс спроса и предложения: Экспортёры активно продают валюту благодаря высоким ценам на сырьё, в то время как импортёры покупают её мало из-за высокой стоимости кредитов. Налоговый период: В ближайшие дни начнётся майский налоговый период, что традиционно оказывает дополнительную поддержку рублю.

«Весна на валютном рынке, видимо, завершится недалеко от текущих уровней», — отмечают аналитики.

Лето обещает быть «зелёным» для доллара

Аналитики прогнозируют разворот тренда с приходом лета. Этому будут способствовать:

Снижение ставки ЦБ: На фоне замедления инфляции регулятор может продолжить цикл смягчения и к концу года довести ключевую ставку до 13%.

Бюджетное правило: В июне лимиты покупки валюты Минфином могут быть значительно увеличены, что усилит спрос на иностранную валюту.

Во второй половине года ожидается рост курсов: доллар может вернуться в диапазон 80–85 рублей, а юань — к уровням 11,5–12. Текущий уровень доллара около 73 рублей аналитики называют «потенциалом вверх», рекомендуя рассматривать его как хорошую точку для покупки валюты.