Спрос вырос в 10 раз: что россияне массово скупают на маркетплейсах (и это не гаджеты)

Компания «М.Видео» провела масштабное исследование потребительских предпочтений на базе аудитории более 80 миллионов человек. Аналитики определили категории товаров с самым высоким потенциалом спроса на маркетплейсе ритейлера.

Лидером рейтинга стали автомобильные товары. С минимальным отрывом за ними следуют товары для дома и сада, а также мебель. При этом спрос на две категории показывает взрывную динамику роста год к году: интерес к товарам для сада увеличился почти в 10 раз, а к товарам для дома — в 5 раз.

Также в числе наиболее востребованных категорий оказались спортинвентарь и стройматериалы.

«Результаты анализа нашей клиентской базы указывают на новые точки роста. Потребительский спрос выходит далеко за рамки традиционного для нас сегмента электроники. Сегодня клиенты готовы приобретать на нашей платформе широкий спектр продукции. В соответствии с этими запросами мы переходим к следующему этапу масштабирования бизнеса», — рассказал генеральный директор компании Владислав Бакальчук.

По его словам, все новые категории товаров появятся как на онлайн-площадке, так и в розничных магазинах. Цель компании — построить полноценную платформу, где офлайн-магазины станут многофункциональными хабами, объединяющими продажи, логистику и сервис.