В России зафиксирован бум автокредитов, но эксперты советуют не радоваться

В апреле 2026 года банки выдали россиянам 107,2 тыс. автокредитов. По сравнению с мартом показатель снизился на 3%, однако в годовом выражении спрос взлетел на 21%. Объём кредитования за месяц составил 163 млрд рублей (+44% к апрелю прошлого года).

Ключевые цифры:

  • Доля новых авто: Составляет 71% от всех выдач (год назад было 64%).
  • Средний чек: Вырос до 1,52 млн рублей (+240 тыс. за год).
  • Срок кредита: В среднем составляет почти 6 лет (71 месяц).
  • Ставки (ПСК): Снизились до 17,35% (для новых авто — 14,15%, для подержанных — 23,46%).

По итогам 4 месяцев 2026 года рынок вырос на 13% в количестве и на 39% в деньгах по сравнению с прошлым годом.

«Рост следует расценивать как локальное явление. Это сезонное восстановление спроса после посленовогоднего спада, а не признак долгосрочного ускорения», — поясняет Николай Филиппов из ОКБ.

Эксперт отмечает, что рынок повторяет тенденцию автопродаж, а рост цен на машины вынуждает людей брать больше кредитов. Сдерживающим фактором выступает субсидирование ставок дистрибьюторами, что позволяет сохранять приемлемый ежемесячный платёж.


