ОАК проектирует самолеты с помощью ИИ от «Сбера»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) переходит на новый уровень проектирования. В рамках пилотного проекта инженеры используют искусственный интеллект (ИИ) «Гигачат» от «Сбера» на базе российской платформы T-Flex. Об этом на конференции ЦИПР-2026 сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадеха, передаёт газета "Ведомости".

Компания активно внедряет генеративное проектирование, чтобы уйти от ручного труда. В рамках проекта «Комплекс» было оборудовано около 4000 рабочих мест и реализовано более 2000 технических требований, замещая ключевые модули иностранного ПО.

«Сегодня мы добились рабочего применения ИИ, который проектирует детали в строгом соответствии с нормативами. Следующий шаг — автоматический синтез геометрии на основе мультидисциплинарных расчетов и использование ИИ для расчетов на прочность и аэродинамику», — подчеркнул Бадеха.