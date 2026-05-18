«Слишком дорого для рынка»: РЖД не смогли продать небоскрёб в «Москва-Сити» за 281 млрд рублей

Торги по продаже офисной части небоскрёба Moscow Towers в «Москва-Сити» не состоялись. Желающих купить недвижимость площадью более 242 тысяч кв. м за 280,83 млрд рублей не нашлось, сообщает газета "Ведомости".

РЖД приобрела эти площади в 2024 году для размещения своих структур, но правительство поручило продать актив, чтобы направить вырученные средства на погашение колоссального долга монополии (на конец 2025 года — 4 трлн рублей).

Эксперты считают цену справедливой, но отмечают, что найти покупателя на объект стоимостью почти 300 млрд рублей в текущих условиях практически невозможно.

«Даже среди крупнейших российских компаний найдётся не более пяти игроков, способных на такую сделку. Для частного бизнеса эта покупка выглядит слишком рискованной и дорогой», — отмечают аналитики.

Наибольший интерес к объекту могут проявить другие госкомпании или правительство Москвы, однако на участие в аукционе никто не заявился.