Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 мая: 10 532,5596 руб/1 г золота и 183,1600/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 532,5596 руб.

1 грамм серебра - 183,1600 руб.

1 грамм платины - 4 584,7300 руб.

1 грамм палладия - 3 303,0601 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 477,7701 р. (4,34%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,8800 р. (10,23%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 357,2900 р. (7,23%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 131,9000 р. (3,84%) .

