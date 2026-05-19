Что мотивирует россиян копить совместно?

ВТБ узнал, что является главным стимулом и преградой для россиян в совместных накоплениях. 43% участников опроса поделились, что для них накопления – возможность реализовать совместную мечту. Треть заявили, что откладывать фиксированную сумму им помогает сформированная привычка, а также четкое планирование бюджета. Основным стоп-фактором для совместных накоплений россияне считают спонтанные покупки одного из супругов.

Самый популярный финансовый инструмент для совместных накоплений у россиян – это вклад или накопительный счет одного из супругов (44%). На втором месте – совместный банковский счет, куда оба могут делать переводы (32%), 13% предпочитают копить наличные, а 7% копят с помощью инвестиционных продуктов.

Основными преградами для совместных накоплений респонденты считают спонтанные покупки и импульсивные траты одного из супругов – так ответила четверть опрошенных. 15% не нашли удобного финансового инструмента, а 9% ведут раздельный бюджет.

Треть опрошенных копят на недвижимость и ремонт, 30% – на путешествия и яркие впечатления, а четверть – на автомобиль. Чаще всего на ремонт копят москвичи (39%), на недвижимость – жители Приволжского округа (40%), на путешествия – жители Южного округа (33%), а на автомобиль – Санкт-Петербурга и Северо-Кавказского округа (по 33%).

Идеальный инструмент для совместных накоплений у россиян отличается. Более половины респондентов мечтают, чтобы деньги с совместного счета можно было снимать без потери процентов, но с предупреждением супруга. 41% хотели бы пополнять счет с любой карты без комиссии, 32% – чтобы сумма счета была видна обоим супругам. 21% хотели бы, чтобы банк автоматически округлял траты и докладывал разницу в семейную копилку, а 12% хотели бы иметь возможность добавить фото мечты к счету, чтобы добавить мотивации.