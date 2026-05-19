Ставки по вкладам в мае снизилась до 13,04%

Банк России сообщил, что максимальная средняя ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков в первой декаде мая составила 13,04%. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, это почти не отличается от 13,06% в третьей декаде апреля, но заметно ниже уровней начала апреля, когда показатель был 13,43% годовых.

«Ставки по депозитам продолжают постепенно идти вниз вслед за снижением ключевой ставки Банка России и ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики», — поясняет эксперт.

По словам Чернова, для вкладчиков это означает, что период самых высоких доходностей банковских депозитов уже прошел, а банки больше не готовы активно переплачивать за рублевую ликвидность, особенно по длинным срокам. «По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам свыше 1 года уже составляет 11,42%, тогда как по срокам до 6 месяцев пока еще держится выше 12,6%», — приводит данные аналитик. «Это также показывает, что рынок ждет дальнейшего снижения ставок, но не резкого», — подчеркивает Чернов.

«До конца весны вклады останутся привлекательными для консервативных инвесторов, но их преимущество перед короткими ОФЗ и качественными корпоративными облигациями будет постепенно сокращаться», — считает эксперт.

«На следующем заседании Банка России ожидаю снижения ключевой ставки на 50 б.п., до 14% годовых. Более широкий шаг снижения ставки, на мой взгляд, возможен только при дальнейшем замедлении инфляции и более слабых данных по экономике, а вот меньший шаг, например в 25 б.п., нельзя исключать даже при текущих темпах инфляции и экономического роста», — прогнозирует Чернов.

«Однако до следующего заседания ЦБ еще несколько раз будут опубликованы важные макроэкономические данные по недельным темпам инфляции, инфляционным ожиданиям населения и бизнеса, а также динамике темпов роста ВВП, поэтому мой прогноз по ставке еще может быть скорректирован», — заключает Владимир Чернов.