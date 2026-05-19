Глава брокера ВТБ назвал самые перспективные активы для частных инвесторов

Самым перспективным сейчас выглядит рынок облигаций, заявил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков на Дне инвестора банка в Москве.

«Сейчас хорошая точка входа в государственные облигации. Дельта, которая была последние годы между ключевой ставкой и длинным концом кривой ОФЗ, сейчас фактически нивелирована. Кроме того, циклы роста государственных облигаций, как правило, занимают несколько лет, и сейчас мы находимся на начальном этапе этого периода», – пояснил Яцков.

Другим интересным активом глава брокера назвал акции. По словам спикера, рынок акций снижается в течение восьми недель, что тоже создаёт привлекательный момент для входа. В первую очередь, в бумаги IT‑сектор, финансового сектора и дивидендные истории с двузначной доходностью, сказал Яцков.

Согласно базовому сценарию ВТБ Мои Инвестиции на 2026 год, инфляция может составить 5,3%, экономический рост до 0,5%, курс доллара к рублю в среднем за год – 81 рубль за доллар, а ключевая ставка – 12%.