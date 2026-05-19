При каких условиях жители Иркутской области готовы перейти из офиса в рабочие профессии

Жители Иркутской области все чаще рассматривают переход из офисных профессий в квалифицированные рабочие специальности на фоне высоких зарплат в этом сегменте. По данным опроса hh.ru, 18% респондентов готовы пойти на такой шаг в случае необходимости, еще 20% – при условии гарантированного трудоустройства, а для 27% решающим фактором стало бы бесплатное обучение новой специальности.

«Интерес к рабочим направлениям сегодня во многом связан с запросом на стабильность и понятные карьерные перспективы. В апреле 2026 года средний предлагаемый доход в сфере рабочих специальностей в Иркутской области достиг 158 825 рублей, что на 78 071 рубль, или на 97%, выше медианной предлагаемой заработной платы в регионе. Эти показатели подтверждают, что рабочие специальности сегодня могут конкурировать с офисными позициями и обеспечивать сопоставимый или даже более высокий уровень оплаты труда», – отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Основными причинами перехода респонденты назвали перспективы профессионального роста и более высокого дохода – 43% опрошенных. Для 27% привлекательна стабильность рабочей профессии в случае обострения экономического кризиса, 24% видят в ней более широкие возможности для трудоустройства. Среди конкретных направлений лидируют кондитер или пекарь (14%), швея (12%), повар (11%), оператор конвейера (9%), сварщик и электрик (по 8%). Мужчины чаще выбирают технические направления – сварщик (17%), электрик (16%), механик (15%), а женщины – кондитер (15%), швея (13%) и повар (10%).